У Тимошенко заявляют, что кандидаты идут нога в ногу

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО победила в 17-ти областях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Центрального избирательного штаба Ю.ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ.

«У нас уже обработано 85,7% протоколов с участковых комиссий. В 17-ти административно-территориальных единицах уверенно победу завоевала Ю.ТИМОШЕНКО, в 10-ти административно-территориальных единицах первое место занял Виктор ЯНУКОВИЧ», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его информации, общий объем голосов распределился приблизительно по 46% голосов на каждого из кандидатов.

По словам руководителя штаба, в Крыму В.ЯНУКОВИЧА поддержали 75% избирателей, Ю.ТИМОШЕНКО – 19%; в Винницкой области 70% избирателей поддержали Ю.ТИМОШЕНКО, 24% - В.ЯНУКОВИЧА; в Волынской – Ю.ТИМОШЕНКО – 79,5%, В.ЯНУКОВИЧА – 14,3%; в Днепропетровской - 62,4% - В.ЯНУКОВИЧА, 28,8% - Ю.ТИМОШЕНКО; в Донецкой – 89,0% - В.ЯНУКОВИЧА, 7% - Ю.ТИМОШЕНКО.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО одержала победу в Закарпатской области – 49% против 39% у В.ЯНУКОВИЧА, в Ивано-Франковской – 87% против 7% у В.ЯНУКОВИЧА, в Житомирской – 57,4% против 36% у В.ЯНУКОВИЧА, в Киевской области 69,4% против 23,7% у В.ЯНУКОВИЧА, в Кировоградской – 54,2% против 29,3% у В.ЯНУКОВИЧА, в Львовской – 87% против 7% у В.ЯНУКОВИЧА, в Полтавской – 53% против 38% у лидера Партии регионов, в Ривненской 76% против 19% у В.ЯНУКОВИЧА.

Кроме того, по словам А.ТУРЧИНОВА, Ю.ТИМОШЕНКО получила 87% голосов в Тернопольской области против 7% у В.ЯНУКОВИЧА, в Хмельницкой 64% против 24% у В.ЯНУКОВИЧА, в Черкасской – 64% против 28% у В.ЯНУКОВИЧА, в Черновицкой 66% против 27% у лидера Партии регионов, в Черниговской – 62% против 28% у В.ЯНУКОВИЧА.

Руководитель штаба Ю.ТИМОШЕНКО также сообщил, что в Киеве, согласно результатам параллельного подсчета, действующий премьер победила с поддержкой в 65% голосов (25% у лидера Партии регионов).

А.ТУРЧИНОВ сообщил, что лидер Партии регионов занял первое место в Автономной Республике Крым, Днепропетровской области, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской, Херсонской и городе Севастополе.