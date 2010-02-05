В ПР о возможной коалиции с БЮТ: никогда не говори «никогда»

Народный депутат из фракции Партии регионов Андрей КЛЮЕВ считает, что сразу после президентских выборов «регионалам» будет достаточно сложно начать переговоры о сотрудничестве с БЮТ, учитывая ход избирательной компании.

Об этом он заявил в интервью журналу «Фокус», обнародованном на сайте издания.

Отвечая на вопрос, можно ли утверждать, что создать коалицию в составе Партии регионов и БЮТ после победы на президентских выборах лидера ПР Виктора ЯНУКОВИЧА уже невозможно, А.КЛЮЕВ сказал: «Никогда не говори «никогда».

Он отметил, что полтора года по поручению партии вел переговоры с Блоком Юлии Тимошенко. «В БЮТ есть здравомыслящие люди, с которыми необходимо вести переговоры. Я всегда говорил, что нужно сотрудничать со всеми политическими силами ради решения стоящих перед Украиной задач. Но после того, что мы и они во время этой избирательной кампании друг о друге наговорили, сложно будет вот так сразу сесть за стол переговоров», - считает депутат.

А.КЛЮЕВ отметил, что у него нормальные отношения с лидером БЮТ Юлий ТИМОШЕНКО. «Она достаточно эффективно работает в оппозиции. Но во власти ситуация совершенно другая», - сказал он.

По словам А.КЛЮЕВА, у нее нет сильной команды, которая бы справлялась с вызовами, стоящими перед нашим государством. «Например, в правительстве у нее практически никого нет, кроме Александра ТУРЧИНОВА. Но невозможно с несколькими людьми в ручном режиме справляться со сложнейшим государственным управлением», - добавил народный депутат.