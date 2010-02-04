Уже три нардепа говорят, что не голосовали за изменения Лавриновича

Народные депутаты, члены фракции «Наша Украина - Народная самооборона» Николай КРУЦЬ и Александр КЛИМЕНКО официально заявляют, что 3 февраля не принимали участия в голосовании за внесение изменений в закон о выборах Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции «НУ-НС».

Как утверждают эти депутаты, в момент голосования они отсутствовали в сессионном зале и физически не могли голосовать за изменения к закону о выборах Президента.

Ранее с аналогичным заявлением выступила депутат фракции «НУ-НС» Ирина ГЕРАЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля парламент принял в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины». За принятие этого документа проголосовали 233 народных депутата из 243, зарегистрированных в сессионном зале: 172 депутата от фракции Партии регионов, один – от БЮТ, 29 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 4 – внефракционных.

При этом во время голосования часть депутатов от Партии регионов сидели на местах депутатов-членов фракции НУ-НС, чтобы не дать их коллегам, которые принадлежат к коалиции, вытащить карточки во время голосования.