Эксперт считает, что руководство ФГИУ работает неэффективно

Заявление и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия ПАРФЕНЕНКО относительно механизмов формирования Наблюдательного совета авиакомпании «АэроСвит» и подготовки изменений в Устав компании, свидетельствует о поиске им новых политических покровителей, считает вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав БУТКО.

В переданном УНИАН комментарии В.БУТКО отмечает: «Вызывает удивление тот факт, что Д.ПАРФЕНЕНКО обвинил нескольких мажоритарных акционеров авиакомпании в намерении иметь большинство в Наблюдательном совета «АэроСвита». Во-первых, нет ничего противоестественного в том, что достигшие консенсуса доминирующие акционеры стремятся к тому, чтобы их представители имели превалирующее количество голосов в органах управления. Это нормальная практика корпоративных отношений, принятая во всем цивилизованном мире. Во-вторых, акционеры ЗАО «АэроСвит», суммарно владеющие контрольным пакетом акций авиакомпании, уже имеют большинство в Набсовете. Следовательно, обвинения, прозвучавшие из уст Д.ПАРФЕНЕНКО, лишены смысла».

Если же Д.ПАРФЕНЕНКО, как представителю государства, владеющего 22,3941% акций ЗАО «АэроСвит», неизвестно нынешнее распределение членов Набсовета авиакомпании, то это наводит на размышление о недостаточно ответственном подходе и.о. главы ФГИУ к исполнению своих должностных обязанностей, добавил эксперт.

По мнению В.БУТКО, бессодержательное объяснение неконструктивной позиции ФГИУ в отношении ЗАО «АэроСвит», свидетельствует о том, что нынешнее руководство Фонда не в состоянии эффективно управлять государственными пакетами акций. Далеко не лучшим образом обстоит ситуация и в вопросе выполнения одной из главных задач ФГИУ: «план поступлений от приватизации государственного имущества в 2009 году выполнен менее чем на 10%. Это – показательная оценка качества работы и.о. главы ФГИУ».

Эксперт заявляет, что позиция Д.ПАРФЕНЕНКО не направлена на защиту интересов государства, а преследует интересы одного из акционеров «АэроСвита» - компании, владеющей 24,999% акций авиакомпании. «Аффилированность этой компании с влиятельным бизнесменом Виктором ПИНЧУКОМ свидетельствует о том, что в преддверии возможной смены властной команды, нынешний и.о. главы ФГИУ активно ищет политико-экономических покровителей, способных обеспечить ему место в новой вертикали исполнительной власти», - сказал В.БУТКО.

По информации газеты «КоммерсантЪ-Украина», 3 февраля 2010 года ФГИУ не согласился менять устав "АэроСвита". Как заявил и. о. председателя Фонда госимущества Д.ПАРФЕНЕНКО, мажоритарные акционеры авиакомпании "АэроСвит", в сумме владеющие около 52% акций, намерены лишить миноритариев ряда полномочий путем внесения изменения в устав компании. В частности, новый устав предполагает, что мажоритарии будут иметь в набсовете три места из пяти, тогда как ФГИУ и компания "ГенАвиа-Инвест" – по одному. "Таких пассажей в предлагаемой ими редакции (устава компании) много", – отметил Д.ПАРФЕНЕНКО. Он подчеркнул, что ФГИУ неоднократно обращался к мажоритарным акционерам с предложением собраться, вычитать устав компании и сделать его приемлемым для всех совладельцев предприятия. "Но с нами не хотят вступать в переговорный процесс, формально сбрасывают нам документы за два дня до собрания акционеров, а потом рассказывают, что Фонд госимущества срывает эти собрания", – отметил Д.ПАРФЕНЕНКО.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году и на сегодняшний день является крупнейшим украинским авиаперевозчиком с разветвленной маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 15 судов Boeing. "АэроСвит" обслуживает свыше 60 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

На внеочередном заседании Наблюдательного совета «АэроСвита» 16 ноября 2009 года сопредседателем НС был назначен Григорий ГУРТОВОЙ. Кроме того, исполнительным секретарем Набсовета компании избран Максим ЮХИМЕНКО, а Олег БЕРЕЖНОЙ назначен первым заместителем генерального директора – исполнительным директором компании. До этого председателем Набсовета был А.МАЙБЕРГ, который был назначен на эту должность в ноябре 2008 года. Г.ГУРТОВОЙ до этого назначения входил в состав Набсовета «АэроСвита». Вопрос о назначении нового председателя Набсовета, по данным М.ЮХИМЕНКО, будет рассмотрен на ближайшем собрании акционеров.

Однако, собрание акционеров несколько раз переносилось.