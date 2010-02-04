Королевская заявляет, что у Тимошенко на Донбассе украли 5% голосов

Сторонники Юлии ТИМОШЕНКО на Донбассе подвергаются серьезному административному давлению. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» заявила руководитель избирательного штаба кандидата на пост Президента Украины Ю.ТИМОШЕНКО в Донецкой и Луганской областях народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Я не хочу называть имена бизнесменов, которые нас поддержали. Их не раз приглашали для бесед в прокуратуру, в облгосадминистрацию, где им прямо и настойчиво объясняли, что они делают колоссальную ошибку. Говорили, что впоследствии самое малое, что они могут потерять, - это бизнес, но, мол, случаются с людьми и худшие неприятности», - объяснила она.

Комментируя результаты первого тура президентских выборов в Луганской и Донецкой областях, Н.КОРОЛЕВСКАЯ также указала на то, что штабу Ю.ТИМОШЕНКО удалось разрушить политическую монополию Партии регионов на Донбассе. «Особенно показательный пример Луганская область, где из почти 1,9 млн. избирателей за Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали лишь 932 тыс. человек. А это менее половины всех избирателей области» - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

К тому же, заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, на Донбассе у Ю.ТИМОШЕНКО украли около 5% голосов.

«По фактам нарушений в ходе первого тура выборов возбуждено 10 уголовных дел, еще около 200 находятся в процессе рассмотрения, есть более 700 жалоб на нарушения».

По словам народного депутата, «основные махинации были с искусственно завышенной явкой - это массовый подвоз избирателей». Кроме того, как объяснила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, использовались и ранее апробированные методы «каруселей», включения в список в день голосования и голосования на дому без справки. «Только в Луганской области 17 января списки пополнились на 20 тыс. избирателей» - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.