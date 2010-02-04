Соратники Януковича созывают экстренную пресс-конференцию
12:34, 04 февраля 2010Политика
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Азаров, Герман, Левочкин и Лавринович
Сегодня в 15:30 состоится экстренная пресс-конференция руководителей избирательной кампании кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА - Николая АЗАРОВА, Анны ГЕРМАН, Александра ЛАВРИНОВИЧА, Сергея ЛЕВОЧКИНА
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.
Пресс-конференция состоится в гостинице InterContinental по адресу: ул. Большая Житомирская, 2а (конференц-зал).
Регистрация журналистов - по аккредитационным карточкам пресс-центра.
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