Соратники Януковича созывают экстренную пресс-конференцию

Азаров, Герман, Левочкин и Лавринович

Сегодня в 15:30 состоится экстренная пресс-конференция руководителей избирательной кампании кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА - Николая АЗАРОВА, Анны ГЕРМАН, Александра ЛАВРИНОВИЧА, Сергея ЛЕВОЧКИНА Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов. Пресс-конференция состоится в гостинице InterContinental по адресу: ул. Большая Житомирская, 2а (конференц-зал). Регистрация журналистов - по аккредитационным карточкам пресс-центра.

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