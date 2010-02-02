Янукович обещает показать высший пилотаж и дать народу драйв

Кандидат в президенты Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что на посту главы государства будет инициировать проведение конституционной реформы, если власть будет продолжать работать неэффективно, и внесение изменений в Основной Закон будет требовать народ.

Об этом он заявил в понедельник в эфире программы «Лучший кандидат» на телеканале ICTV.

«Сегодняшнее состояние общества ожидает от политиков перемен. Как только я получу мандат доверия на перемены – я получу от имени украинского народа право требовать от политиков, от всех ветвей власти покориться воле украинского народа», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос относительно его виденья путей преодоления внутриполитического кризиса в государстве.

По убеждению кандидата в президенты, многое будет зависеть от того, насколько украинский политикум будет готов работать эффективно.

«Если у меня появятся даже минимальные сомнения, что необходимо менять эту систему, – я обращусь к украинскому народу. Это может произойти в любое время», - заявил В.ЯНУКОВИЧ на уточняющий вопрос о возможности проведения конституционной реформы в Украине, которая предусматривает расширение полномочий Президента.

По его убеждению, власть должна работать честно и эффективно, должна показывать «высший пилотаж». «Когда он есть – тогда есть у народа драйв, есть мотивация и интересно жить», - заметил лидер Партии регионов.