Отмена обязательного кворума для избиркомов приведет к хаосу?

Изменения к закону о выборах Президента, которыми допускается отмена обязательного кворума в две трети голосов для принятия решений участковыми и окружными избирательными комиссиями, приведет к тому, что на некоторых участках может появиться по две комиссии.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА в комментарии газете «Зеркало недели» (№ 3 (782) 30 января - 5 февраля 2010).

По его мнению, законопроект, принятый за основу 28 января, нуждается в дальнейшей тщательной доработке.

«В таком виде законопроект не может быть принят. Сняв кворум, мы можем получить на каждом участке по две комиссии, каждая из которых будет претендовать на составление протокола и подсчет голосов избирателей. Таким образом, мы получим конфликт уже на уровне участковой комиссии», - сказал А.МАГЕРА.

Он также отрицательно относится к идее предоставления права вышестоящим избирательным комиссиям принимать решения вместо нижестоящих по рангу комиссий.

«Дополнительные и неоднозначные права получают вышестоящие комиссии, которым законодатель собирается разрешить, в случае необходимости, принимать решения вместо нижестоящих. При этом четко такие случаи не описаны», - констатирует заместитель председателя ЦИК.