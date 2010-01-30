В Москве не думают, что Януковича стоит считать пророссийским политиком?

В России понимают, что принципиального изменения курса в сторону Москвы не будет после президентский выборов в Украине.

Такое мнение в интервью УИНАН высказал директор Института русского зарубежья (РФ) Сергей ПАНТЕЛЕЕВ.

«Здесь определенно нужно говорить об ожиданиях и надеждах, которые присутствуют в целом в российском социуме в отношении предстоящих изменений. Но при этом есть и понимание того, что принципиального изменения курса, который был бы направлен на всестороннюю интеграцию, восстановление прерванных связей между Россией и Украиной, ожидать не приходится. Поскольку мы прекрасно понимаем, что в Украине за время, прошедшее с момента развала СССР, государственность уже достаточно прочно укоренилась», - сказал С.ПАНТЕЛЕЕВ.

Он уверен, что Виктора ЯНУКОВИЧА, которого достаточно часто позиционируют как пророссийского политика, однозначно воспринимать в таком качестве не стоит.

В тоже время он отмечает, что в любом случае в России ожидают, что отношения с Украиной будут развиваться лучше, чем при президентстве Виктора ЮЩЕНКО. «Потому что хуже, что называется, уже некуда»,- сказал он.

По его мнению, различие курса между президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ и президентом Юлией ТИМОШЕНКО могут состоять лишь в неких акцентах.

«Я имею в виду, прежде всего, гуманитарную сферу. При В.ЯНУКОВИЧЕ будет эксплуатироваться тема русского языка, русской культуры, более тесной интеграции, но на популистском уровне. При Ю.ТИМОШЕНКО, скорее всего, гуманитарная сфера не будет в такой мере использоваться. В большей степени будет развиваться прагматизм, связанный с общими интересами в сфере углеводородов», - сказал он.

В тоже время он считает, что более предсказуем и договороспособен В.ЯНУКОВИЧ, потому что Ю.ТИМОШЕНКО известна тем, что ее интересы и собственные политические амбиции часто берут верх над любыми договоренностями.

«Мы это видели в отношении «оранжевой» команды и других коллег, которые были в окружении Юлии Владимировны. Поэтому я полагаю, что В.ЯНУКОВИЧ представляется более понятным политиком, и тот клан, который стоит за ним, в принципе более понятен», - сказал он.