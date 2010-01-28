16 областей могут не признать Януковича Президентом в случае избрания?

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что, судя по последним действиям, команда кандидата в Президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА намерена реализовать «силовой сценарий» борьбы за позитивный для своего кандидата результат выборов.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО.

«Сегодняшняя отставка министра МВД Юрия ЛУЦЕНКО свидетельствует о том, что команда лидера Партии регионов будет идти к победе на выборах любой ценой. Неподконтрольный министр и неподконтрольные админсуды – это те проблемы, которые мешают ЯНУКОВИЧУ в установлении желаемого результата и которые «регионалы» оперативно преодолевают одну за другой», - считает эксперт.

При этом, по мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, «по большому счету, ЯНУКОВИЧ переживает повторение ситуации 2004 года, когда победа столь близка и столь эфемерна одновременно, а выборы-2010 – это своего рода реванш за ситуацию 2004 года, поэтому в ход будут пущены все эффективные средства».

Политолог убежден, что «радикальное крыло штаба ПР явно не готово выпустить победу из рук в этот раз, и судя по последним событиям, команда ПР начала реализацию силовых сценариев по так называемой «защите своих результатов».

В то же время, по мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, чем бы ни завершились выборы, главной проблемой для новоизбранного Президента станет преодоление эффекта отчужденности для значительной части населения Украины.

«В который раз новоизбранный Президент должен будет в первую очередь решать проблему повышения собственной легитимизации и становления в качестве главы всего государства, а не отдельной его части. И ЯНУКОВИЧУ, судя по электоральной карте Украины, будет сделать это гораздо сложнее, чем ТИМОШЕНКО, которая более-менее успешно ведет кампанию на юге и востоке Украины, опережая лидера ПР в электоральной поддержке по количеству областей. К тому же, ЯНУКОВИЧ может оказаться в ситуации, когда эти 16 «протимошенковских» областей откажутся признавать его в качестве главы государства», - не исключает А.ГОЛОБУЦКИЙ.