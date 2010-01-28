Регионалы надумали судиться из-за «глупейшего решения» по Луценко

Фракция Партии регионов обратится в суд в случае назначения Юрия ЛУЦЕНКО первым заместителем и исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов).

Он подчеркнул: «Если такое глупейшее решение, показывающее степень агонии ТИМОШЕНКО, будет, значит, безусловно, мы обратимся в суд».

По словам Н.АЗАРОВА, сегодня проблема в том, что на посту премьер-министра Украины «находится человек, который решил любой ценой держаться во власти и идет на все, что угодно».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство не может назначить нового первого заместителя министра внутренних дел, поскольку отсутствует министр, который должен предлагать кандидатуру.

Он подчеркнул, что если такое решение будет принято, то «это грубое нарушение законодательства Украины».