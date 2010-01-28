В ПР считают, что Ющенко должен ветировать назначение Луценко и.о.

В случае назначения Юрия ЛУЦЕНКО и.о. министра внутренних дел Украины, «законность будет подменена политической целесообразностью».

Об этом сказал корреспонденту УНИАН народный депутат Николай ДЖИГА (фракция Партии регионов), комментируя заявление Ю.ТИМОШЕНКО по этому поводу.

Он отметил, что Кабмин имеет право постановлением назначать заместителей министра, но это должно происходить по представлению министра.

Н.ДЖИГА подчеркнул, что на сегодня в Министерстве внутренних дел есть два первых заместителя министра.

По его словам, в соответствии со штатным расписанием и в соответствии с законодательством Украины должность третьего первого заместителя министра МВД не предусмотрена.

По его словам, в такой ситуации введение первого заместителя «будет выходить далеко за рамки легитимности».

Н.ДЖИГА подчеркнул, что в такой ситуации «законность будет подменяться политической целесообразностью».

Он убежден, что в случае принятия такого решения правительством Генеральная прокуратура Украины должна опротестовать его, а Президент Украины «должен наложить вето на такое решение и обратиться по этому поводу в Конституционный суд Украины».