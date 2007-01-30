Лукашенко приедет в гости к Ющенко

Министерства иностранных дел Украины и Беларуси 29 января в Минске провели консультации, в ходе которых обсуждались организационные вопросы подготовки встречи Президентов Украины и Беларуси Виктора ЮЩЕНКО и Александра ЛУКАШЕНКО в феврале в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавлял первый заместитель министра иностранных дел Василий ПУГАЧЕВ, украинскую - заместитель министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, которые планируется поднять на высшем уровне, а также рассмотрели перечень международных правовых документов, которые планируются к подписанию во время встречи президентов Беларуси и Украины.

Кроме того, делегации обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества: политический диалог, развитие договорно-правовой базы, подходы к проблеме обеспечения энергетической безопасности на европейском континенте, сотрудничество в гуманитарной сфере и в рамках международных организаций, взаимодействие в рамках СНГ.

«Консультации прошли в атмосфере взаимопонимания и конструктивности. Стороны констатировали, что достигнутый уровень торгово-экономического сотрудничества создает основы для дальнейшего развития белорусско-украинских отношений», - отметили в пресс-службе МИД Беларуси.

Главу украинской делегации В.ХАНДОГИЯ принял министр иностранных дел Беларуси Сергей МАРТЫНОВ.