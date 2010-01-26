У Луценко раскусили «политическую авантюру» Партии регионов

Попытку Партии регионов отправить в отставку министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в “Народной самообороне” называют авантюрой, вызванной желанием избавиться от неудобного министра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского движения “Народная самооборона”, такое мнение выразил народный депутат Юрий ГРЫМЧАК, комментируя зарегистрированный в парламенте проект постановления Верховной Рады об отставке министра внутренних дел.

“Проект за авторством первого вице-спикера, представителя Партии регионов Александра ЛАВРИНОВИЧА является демонстрацией истерики, которая в последние дни господствует в рядах “регионалов”, - заметил депутат.

По мнению Ю.ГРЫМЧАКА, в Партии регионов понимают, что в условиях честного волеизъявления граждан их лидер Виктор ЯНУКОВИЧ никогда не выиграет выборы. “Именно поэтому боевиками из ПР под прикрытием народных депутатов была устроена провокация с захватом полиграфкомбината “Украина”, где должны изготовляться как избирательные бюллетени, так и бланки документов граждан Украины”, - отметил депутат.

Ю.ГРЫМЧАК назвал безосновательными и непрофессиональными заявления представителей Партии регионов о вроде бы намерении сторонников Юлии ТИМОШЕНКО напечатать лишние бюллетени. Он убежден, что только абсолютно безграмотный человек может поверить в выдумки о том, что кто-то может напечатать бюллетени без решения Центральной избирательной комиссии, которой утверждается форма этих бюллетеней.

“Попытка же перевести вину за произвольные действия народных депутатов от Партии регионов и их помощников на министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО является лишней демонстрацией двойных стандартов, по которым привыкли жить “регионалы”: для донецкого клана и его придворных – вседозволенность, а для политических оппонентов – закон”, - заявил депутат.

Ю.ГРЫМЧАК считает, что настоящими мотивами отставки Ю.ЛУЦЕНКО является то, что команде В.ЯНУКОВИЧА “надо хотя бы за день до выборов устранить неудобного министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, который уже во время первого тура доказал, что милиция способна стать на страже свободного волеизъявления граждан и не допустить искажения результатов голосования”.

«Попытка проголосовать за отставку Ю.ЛУЦЕНКО, созвав для этого аж целую внеочередную сессию, является самой обычной политической авантюрой Партии регионов”, - считает депутат.

Он убежден, что принципиальная позиция милиции относительно недопущения искажения результатов выборов не изменится ни при каких обстоятельствах. “Поэтому данное внеочередное сборище следует воспринимать скорее как желание использовать бесплатный государственный эфир на главном государственном канале, прежде всего, для поливания грязью политического оппонента за 10 дней до второго тура президентских выборов», - резюмировал Ю.ГРЫМЧАК.