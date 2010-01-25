В случае победы Януковича Украину ждет полгода конфликтов?

Украинские политологи считают, что в случае победы Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах политическая борьба в Украине лишь обострится.

Об этом эксперты сказали в интервью “Політичній думці ”, отвечая, в частности, на вопрос: Какой будет Украина с Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ? Изменится ли лицо Украины на международной арене? Каким курсом она будет двигаться как в своей внешней, так и внутренней политике?

Так, по словам политолога Костя БОНДАРЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ является выдвиженцем консервативных кругов Украины, которые сейчас ассоциируются с восточноукраинскими группами крупного бизнеса. Он, соответственно, является человеком российской культуры, российского ориентирования вообще, сказал эксперт. Между тем он выразил мнение, что, в то же время, В.ЯНУКОВИЧА нельзя назвать ориентированным на Россию в экономическом плане. “Донецкое лобби, несмотря на свою русскоязычность, русскокультурность, всегда ревностно относилось к российским бизнес-структурам в украинской экономике. Мол, для себя держим. И поэтому нельзя однозначно утверждать, что его ориентир будет исключительно пророссийским”, - считает К.БОНДАРЕНКО

Во внешней политике, по словам эксперта, В.ЯНУКОВИЧ, отстаивает идею активного нейтралитета, считая, что Украине не нужно вступать в НАТО и не нужно форсировать вступление в Евросоюз.

Относительно общей политики при В.ЯНУКОВИЧЕ, то, по мнению политолога, она будет скорее направлена на получение более широких, больших политических и экономических прав Президента, на то, чтобы все же политическая модель управления сводилась к единому центру. В случае победы В.ЯНУКОВИЧА политическая борьба лишь обострится, поскольку он будет иметь оппозиционное в отношении него большинство в парламенте и оппозиционное в отношении него правительство, сказал К.БОНДАРЕНКО. Также, по его мнению, вряд ли стоит ожидать также экономического оживления с Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ.

В свою очередь политолог Игорь ЖДАНОВ считает, что при президентстве В.ЯНУКОВИЧА в Украине будет четко второй русский язык. “Он фактически будет реализовывать евразийский проект развития Украины. Во внутренней политике, прежде всего, он постарается ввести русский язык как второй государственный, что приведет к потере идентичности Украины, поскольку язык – это душа народа. Сейчас ситуация такова, что как бы мы там не говорили, русский язык преобладает на бытовом уровне, и понятно, что в случае получения статуса второго государственного, в соревновании выигрывает русский”, - отметил эксперт.

Что касается внешней политики, то эксперт не исключил, что “мы опять увидим возрождение проектов, которые были при премьерстве В.ЯНУКОВИЧА - Единое экономическое пространство, создание единого таможенного пространства с Россией и Беларусью и прочее”.

“Если же говорить о Европе, то он не ставит себе за цель вступление в ЕС, а следовательно, не стоит ожидать широкого сотрудничества с Европейским Союзом”, - отметил И.ЖДАНОВ.

Между тем, по словам политолога Виталия БАЛЫ, “есть опасение, что если выигрывает ЯНУКОВИЧ, то определенные страницы его биографии не дадут возможности Президенту Украины иметь достаточно искренние и близкие отношения с лидерами других стран в рамках существования протоколов и традиций общения между лидерами стран”. В этом смысле может быть определенная консервация, и Украине трудно будет двигаться в политических аспектах, добавил эксперт.

В экономическом направлении, по его мнению, тоже могут быть неприятные моменты. Президентские выборы не решат проблемы, которые сейчас существуют в Украине, особенно если победит В.ЯНУКОВИЧ, считает политолог.

Между тем, как считает политолог Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, “если Президентом станет В.ЯНУКОВИЧ, эта победа будет выглядеть не совсем легитимной, поскольку он победил в первом туре в 9 областях. Он может, собственно, и быть Президентом лишь 9 областей, и не будет Президентом Украины”. Это, по его словам, окончательно разделит Украину на два лагеря. “Если В.ЯНУКОВИЧ станет Президентом, он не сможет воплощать общенациональную политику и это может привести к тому, что его президентство будет длиться максимум полтора года. В.ЯНУКОВИЧ, претендуя на президентское кресло, произносит лозунги, которые может воплотить лишь премьер. Это определенный обман”, - сказал эксперт.

Относительно внешнего курса при президентстве В.ЯНУКОВИЧА, то, по мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, “Украина для большинства западных государств является страной третьего сорта. Вряд ли там будут учитывать судимости или какую-то специфику В.ЯНУКОВИЧА. Здесь проблема больше в том, кто из кандидатов обеспечит стабильность в стране. В этом смысле В.ЯНУКОВИЧ выглядит менее привлекательным, чем Ю.ТИМОШЕНКО”.

Со своей стороны политолог Владимир ЦИБУЛЬКО отметил, что практика политических коммуникаций у В.ЯНУКОВИЧА “очень короткая”. “У него практически есть один коридор на международной арене, куда он входит реально и где его воспринимают – это Россия через межпартийные связи с партией «Единая Россия» Все остальные для него, по сути, закрыты. Учитывая его жизненные качества, он очевидно имеет и позитивы - управленческий опыт и стойкость выживать при любом поражении, но у него нет международной коммуникации”, - сказал эксперт. Фактически, по его словам, В.ЯНУКОВИЧ, будучи главой государства и не имея этой международной коммуникации, “попадет в странную ситуацию, когда года полтора от него мир будет дистанциироваться. Там будут выдерживать паузу и присматриваться к его поведению, к его декларациям, к его действиям др. Причем будут очень пристально присматриваться. Все помнят, как после подписания Универсала В.ЯНУКОВИЧ ехал за границу и отказывался от взятых на себя обязательств”.

Как отметил В.ЦИБУЛЬКО, “для олигархов такая кандидатура очень важна, потому что они учтут, что после кризиса средний класс остается без финансов, а в условиях международной изоляции они смогут дораспределить национальные ресурсы. Поэтому олигархи и делают ставку на В.ЯНУКОВИЧА. Потому что есть еще неразделенное имущество - транзитный ресурс, земля, природные ресурсы и прочее. Олигархи будут стремиться сначала это разделить, а уже потом идти на конституционную реформу и досрочные выборы. Такая модель не исключается. Потому В.ЯНУКОВИЧА поддерживают олигархи”.

Он выразил мнение, что по этим причинам в международной некой изоляции заинтересованы и олигархи. “Это не значит, конечно, что Украина мгновенно войдет в единое экономическое пространство, но то, что В.ЯНУКОВИЧ станет лидером индустриальной бизнесовой волны, а не страны, очевидно. Вокруг В.ЯНУКОВИЧА нет информационного, постиндустриального бизнеса, это все исключительно эксплуатация ресурсов. Поэтому и такие высокие ставки делаются на его кандидатуру, чтобы распределить недра, землю. Когда все это государственное имущество будет разделено, они рассчитывают, что уже новый Президент не сможет поднять вопрос о реприватизации приобретенного всего за этот период, потому что пересмотр имущественных отношений, реприватизация не входит в демократическую практику. Вот главная задача будет Президента В.ЯНУКОВИЧА”, - сказал В.ЦИБУЛЬКО.

По мнению политолога Владимира ФЕСЕНКО, если побеждает В.ЯНУКОВИЧ на президентских выборах, то в стране побеждает “полоса политической нестабильности”. “У В.ЯНУКОВИЧА нет собственного большинства, собственного правительства, поэтому он вынужден будет бороться. Следовательно, Украину как минимум полгода ожидают конфликты”, - отметил он.

По словам эксперта, у В.ЯНУКОВИЧА не будет возможности реализовывать свои социально-экономические обещания. “Он много чего наобещал, в частности повышение социальных стандартов. А как он это будет реализовывать? Он может подписать указ, но эти вопросы решает правительство, а не Президент”, - отметил В.ФЕСЕНКО.

По его мнению, может быть ситуация, что В.ЯНУКОВИЧ в статусе Президента будет бороться за власть. “Поэтому нас могут ожидать и досрочные парламентские выборы, и активная борьба и до выборов и после них. Что будет после досрочных парламентских выборов, тоже неизвестно. Не факт, что В.ЯНУКОВИЧ и Партия регионов смогут организовать парламентское большинство как до выборов, так и после выборов. Потому я думаю, что политическая нестабильность при Президенте В.ЯНУКОВИЧЕ будет продолжаться в Украине очень долго”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

Относительно внешней политики, то, как прогнозирует эксперт, политика В.ЯНУКОВИЧА будет пророссийской, поскольку его избиратели настроены на развитие отношений с Россией. Кроме того, в отличие от Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ не имеет контактов с европейскими политиками, отметил эксперт, добавив, что “там он воспринимается как чужой, и это может, конечно, ограничить возможности Украины с точки зрения европейской интеграции”.

По словам В.ФЕСЕНКО, “В.ЯНУКОВИЧ может много говорить о европейском выборе, но возможности будут ограничены. Даже больше, Президент В.ЯНУКОВИЧ может стать неким аргументом для украиноскептикрв в Брюсселе. Там могут сказать, а зачем нам дальше иметь дело с Украиной, дадим им статус соседа и этого достаточно. Если сейчас перед Украиной на пути к Европе горит желтый свет – ожидание, то с Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ нам могут включить красный свет и сказать, что Украина не имеет перспектив членства в Евросоюзе. Под воздействием России В.ЯНУКОВИЧ может настаивать и на вступлении Украины в таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном”.

Кроме того, политолог Виктор НЕБОЖЕНКО выразил мнение, что “если В.ЯНУКОВИЧ становится Президентом Украины, то одна финансово-промышленная группировка донецкая подминает под себя все олигархические группы”. “Это будут, по-видимому, называть началом демократии, а в действительности это будет созданием единого экономического авторитаризма”, - отметил он.

В то же время, по мнению эксперта, В.ЯНУКОВИЧ будет еще большим разочарованием для Москвы, чем Александр ЛУКАШЕНКО сейчас для Кремля. “Потому что В.ЯНУКОВИЧ скорее будет ездить на запад, чем в Москву. Там его толерантно будут слушать, а в Москве будут ссорить и требовать политических и экономических уступок”, - считает В.НЕБОЖЕНКО. Таким образом, по мнению эксперта, “через год Москва с раздражением осознает, что В.ЯНУКОВИЧ такой же, как и остальные украинцы”.

Политолог также отметил, что при В.ЯНУКОВИЧЕ в стране все же будет парламентско-олигархическая республика, он не сумеет провести конституционные изменения. “Возможно, он что-то сделает с парламентским большинством, но при этом олигархи постараются поселиться именно в парламенте и все решения будут приниматься противоречивым образом в бермудском треугольнике – между украинскими олигархами, Президентом и парламентом. И в этом смысле мы опять можем вернуться в эпоху раннего КУЧМЫ”, - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

Также, по его мнению, западным странам будет трудно вести дискуссию с В.ЯНУКОВИЧЕМ, “у которого нет своих политических взглядов, и во-вторых - с человеком, который будет говорить им, что поедет перед этим посоветоваться с Москвой”.

“Остановится весь переговорный процесс. Мы остановимся просто в своем евроинтеграционном движении. Но при этом все донецкие олигархи и политики захотят иметь шенгенскую визу, виллы на Лазурном побережье, счета в западных банках и уже это их заставит считаться с Западом не меньше, чем с волей Москвы”, - добавил политолог