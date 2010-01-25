Тимошенко обещает проводить политику Ющенко лучше, чем Ющенко

Кандидат в Президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в случае победы на выборах обещает продолжить реализацию национальной политики Виктора ЮЩЕНКО, а также выполнять обещания демократических кандидатов в президенты, которые не прошли во второй тур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила на встрече с жителями города Золотоноша Черкасской области.

«Я сделаю так, чтобы все, что они предлагали вам, было воплощено в жизнь. Я знаю, что часть из вас голосовала за В.ЮЩЕНКО, потому что вы верили, что этот человек проводит политику на укрепление нашей страны, на укрепление суверенитета... Я буду эту политику проводить намного сильнее, чем она проводилась в прежние годы», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что она не видит своей жизни без служения Украине.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что результаты голосования на этих президентских выборах определяют историю развития Украины на десятки лет, и подчеркнула, что крайне опасно для страны сохранять прежнюю систему олигархической власти и необходимо открывать новый путь развития страны.

В этом контексте Ю.ТИМОШЕНКО вспомнила исторический факт объединения на короткий период УНР и ЗУНР в 1919 году.

Она подчеркнула, что тогда сохранить объединение помешала недостаточная воля политиков и отсутствие консолидации.

«Я хочу, чтобы, наконец, в этот раз – в 2010 году - уже закончилась плохая традиция, когда мы каждый раз отстаиваем независимость, а после этого из-за беспомощности, из-за распрей, из-за отсутствия единства, ответственности, из-за политических амбиций отдельных чиновников и политиков просто теряем, теряем, теряем…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила надежду, что 2010 год станет именно «той «точкой невозвращения», и «точкой отсчета» для нового пути демократического развития страны.