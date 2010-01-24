Луценко: милиция будет действовать жестко при голосовании без справки

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что милиция во исполнение решения суда не допустит нарушений в случае, если граждане будут пытаться голосовать на дому без наличия для этого медицинской справки.

Об этом министр заявил в интервью УНИАН в Яремче Ивано-Франковской области.

«Как только мы получим обращение граждан о голосовании на дому, вопреки постановлению суда (как известно, Апелляционный административный суд Киева своим постановлением запретил голосование на дому без наличия у граждан медицинской справки – УНИАН), мы будем собирать материалы для возбуждения соответствующего уголовного дела», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что речь не идет о действительно больных людях или инвалидах, а речь идет о тех лицах, которые могут проголосовать на избирательном участке, но по каким-то личным причинам не желают этого делать.

Также в контексте сказанного он отметил, что таким образом открывается возможность для фальсификаций, в частности, вбрасывания бюллетеней «за нужного кандидата».