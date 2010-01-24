Тимошенко пугает, что Янукович начнет брать деньги за акты на землю

Кандидат в президенты, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о возможном сворачивании программы по выдаче бесплатных актов на землю в случае победы на президентских выборах лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время вручения актов на пользование приусадебными земельными участками в Буче Киевской области.

«Если нормально завершатся президентские выборы, то все это (выдача актов – УНИАН) многократно ускорится. Но, не дай Бог, будет что-то не так с политикой, то, безусловно, те пять миллионов людей, которые еще не получили акты, я убеждена, что все это вернется к коррупции, моделям отнимания у людей последних грошей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сейчас все службы работают таким образом, что каждую неделю людям выдается около 100 тысяч актов на землю.