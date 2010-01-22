Герман: политики не имеют права договариваться за спинами избирателей

Заместитель лидера Партии регионов, народный депутат Анна ГЕРМАН заявляет, что политики не имеют права считать избирателей крепостными и договариваться за их спинами.

Об этом А.ГЕРМАН заявила в интервью УНИАН, комментируя некоторые негативные тенденции во время президентской избирательной кампании.

«Наиболее опасной тенденцией во время этой избирательной кампании является отход от демократических принципов и вообще от идеологии приоритета прав человека», - считает она.

По словам политика, «отдельные заявления кандидата на пост Президента, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО наподобие: «я не позволю, чтобы В.ЯНУКОВИЧ стал Президентом; В.ЯНУКОВИЧ не имеет права положить руку на Евангелие; я выведу людей на улицу; я договорюсь с ТИГИПКО, и его избиратели перейдут на мою сторону» - свидетельствуют о том, что избирателя, рядового гражданина перестают считать свободным человеком, который имеет право выбора».

«Избиратель становится лишь предметом манипуляций. Это очень опасная тенденция», - считает А.ГЕРМАН.

Она отметила, что только народ имеет право определять, кто будет главой государства. «И один человек не должен себе позволять таких высказываний, ведь это свидетельствует об опасности авторитаризма, если не сказать более жестко», - отметила народный депутат.

По мнению А.ГЕРМАН, из этих выборов необходимо вынести очень важный урок: «Люди должны понять, что никто не имеет права считать их крепостными и что политики за их спинами не могут договариваться, как будет голосовать та или другая часть граждан».

А.ГЕРМАН также подчеркнула, что очень важно, чтобы уровень сознания гражданского общества в Украине после этих выборов повысился. «Это будет гарантией, что следующие выборы будут менее манипуляционными и менее технологическими. А их результат будет отражать настоящий выбор народа», - убеждена А.ГЕРМАН.