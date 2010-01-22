Ляпина заявляет, что Катеринчук превращается в провокатора

Заместитель председателя партии «За Украину!» Ксения Ляпина сообщила, что заявление Николая Катеринчука о якобы переговорах партии «За Украину!» с Партией регионов относительно возможного образования новой коалиции в Верховной Раде направлена исключительно на дискредитацию партии «За Украину».

«Никаких переговоров партия «За Украину!» не ведет ни с Партией регионов, ни с БЮТ. Наши избиратели знают что главная цель нашей деятельности - отстаивание украинских интересов в парламенте, а не деление кресел и портфелей. Поэтому, делая подобные заявления, Николай Катеринчук превращается в очередного провокатора. Это чистая «утка», которая запущена исключительно с целью дискредитации партии «За Украину!», - отметила Ксения Ляпина.