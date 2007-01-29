Генпрокуратура шьет Ивченко еще 410 миллионов

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту злоупотреблений в НАК «Нафтогаз Украины» ее бывшим руководством – председателем правления Алексеем ИВЧЕНКО и его заместителем Олегом БАХМАТЮКОМ.

Как сообщает сегодня газета «Коммерсант-Украина», ссылаясь на имеющееся в ее распоряжении постановление, уголовное дело возбуждено по результатам проверки компании «Нафтогаз Украины», проведенной Генеральной прокуратурой на предмет соблюдения законодательства при строительстве дочерней компанией «Нафтогаза» («Укртрансгаз») газотранспортных сетей и газификации населения Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Волынской и Черновицкой областей.

«По результатам проверки было установлено, что, «выполняя незаконное поручение Алексея ИВЧЕНКО о строительстве в указанных областях газотранспортных сетей и введении их в эксплуатацию, которое выполнял начальник управления экспертной оценки инвестиций и корпоративного финансирования, а в дальнейшем – заместитель председателя компании Олег БАХМАТЮК, ДК «Уктрансгаз» 9 сентября 2005 года и 1 марта 2006 года заключила соглашения с ОАО «Ивано-Франковскгаз», «Львовгаз», «Закарпатгаз», «Волыньгаз» и «Черновцыгаз» о газификации населенных пунктов на сумму 410 миллионов гривен», - пишет издание.

По информации «Ъ», «Нафтогаз» перечислил 410 млн. грн. на счета компании «Укртрансгаз», а та, соответственно, на счета облгазов. «В свою очередь облгазы перечислили эти деньги частному предприятию «Промбуддеталь», ООО «СБ-Индустрия» и ООО «Будпрофесервис». В сентябре 2006 года облгазы отчитались о проведенной работе по газификации регионов. Однако в ходе проверки выяснилось, что указанные облгазами работы не выполнены», - отмечается в публикации.