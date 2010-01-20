Тимошенко сделала предложение Тигипко

Кандидат на пост Президента, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила Сергею ТИГИПКО, который занял третье место по результатам первого тура голосования на выборах главы государства, возглавить правительство после избрания ее Президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я предложила С.ТИГИПКО не только объединить программы и объединить наше виденье развития Украины, не только быть ему надежным партнером в этой тяжелой, но благодарной работе, я предложила ему также должность премьер-министра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По мнению кандидата, ее предвыборная программа на 90% совпадает с предвыборной программой С.ТИГИПКО, а также с программными принципами других кандидатов от демократических сил: Арсения ЯЦЕНЮКА, Анатолия ГРИЦЕНКО и Людмилы СУПРУН.

Ю.ТИМОШЕНКО обратилась ко всем демократическим силам и их лидерам объединиться во втором туре ради победы и обеспечения европейского курса развития Украины.

«Я предлагаю вам забыть все противостояния, все обиды – они не стоят того сегодня перед лицом возможного подступа ослабления нашего суверенитета», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.