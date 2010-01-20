Янукович: я с большинством, я сказал бы так, лидеров встретился

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что уже встретился и провел переговоры с большинством других кандидатов на пост главы государства, которые не вышли во второй тур выборов, и предложил им совместно искать пути дальнейшего развития и объединения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Харькове, где находится с рабочей поездкой.

«Я практически с большинством, я сказал бы так, лидеров встретился, провел переговоры, и каждому из них сказал, что мы должны смотреть и идти в будущее, ища модель объединения нашей страны, модель организации эффективной системы власти», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос, ведет ли он переговоры с политиками, которые не вышли во второй тур, о своей дальнейшей поддержке на выборах Президента.

Говоря о Сергее ТИГИПКО, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «уважает и хорошо знает этого человека». «То, что он не был пять лет в политике - это было его личное дело. От этого мое отношение к нему не изменилось. Это человек прагматичный, имеет достаточный опыт», - сказал кандидат в президенты.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что предложит каждому из кандидатов, которые не прошли во второй тур выборов, найти себя в будущем развитии нашего государства.

В то же время он в который раз подчеркнул, что уважает выбор украинцев, которые в первом туре не голосовали за него, и заверил, что на посту главы государства обязательно учтет их интересы, реализуя свою программу развития Украины.