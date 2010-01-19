Кабмин предлагает приостановить лицензирование игорных заведений

Кабинет министров Украины предлагает приостановить лицензирование деятельности по организации тотализаторов, игорных заведений, организации и проведению азартных игр до принятия закона, который будет регулировать сферу игорного бизнеса.

Это предусмотрено проектом закона №5522 от 18 января 2010 г., текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Кроме того, проектом закона предлагается приостановить действие нормы о сроках выдачи лицензии для проведения азартных игр (кроме выпуска и проведения лотерей) также до принятия соответствующего закона.