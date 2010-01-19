Кабмин предлагает приостановить лицензирование игорных заведений
18:58, 19 января 2010Политика
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...до принятия соответствующего закона
Кабинет министров Украины предлагает приостановить лицензирование деятельности по организации тотализаторов, игорных заведений, организации и проведению азартных игр до принятия закона, который будет регулировать сферу игорного бизнеса.
Это предусмотрено проектом закона №5522 от 18 января 2010 г., текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады.
Кроме того, проектом закона предлагается приостановить действие нормы о сроках выдачи лицензии для проведения азартных игр (кроме выпуска и проведения лотерей) также до принятия соответствующего закона.
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