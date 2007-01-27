Девять человек в Украине получают пенсию свыше 20 тысяч гривен

Самая высокая пенсия в Украине – более 20 тысяч грн. Эту сумму государство выплачивает ежемесячно вышедшим «на заслуженный отдых» работникам прокуратуры. Однако всего таких получателей в Украине 9.

Депутатская пенсия в Украине достигает 15,6 тысяч грн. Об этом сообщил на пресс-конференции в г. Краматорске Донецкой области первый заместитель главы правления Пенсионного фонда Украины Василий Кравчук.

Правда, по словам Кравчука, с 1 января 2007 года выплата пенсий в сумме выше 12 прожиточных минимумов для неработоспособных лиц (выше 10 тысяч грн.) временно приостановлена.

Средний уровень пенсии госслужащего составляет сегодня в Украине 1626 грн. Общий же средний размер пенсии в стране – 457,45 грн.

Минимальная пенсия с 1 января 2007 года составляет 380 грн., что соответствует установленному новым бюджетом прожиточному минимуму.

Остров