В БЮТ назвали разрыв между Тимошенко и Януковичем искусственным

Разрыв между Юлией ТИМОШЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ более 10% является искусственным и организован по указанию Центральной избирательной комиссией.

Как сообщает сайт БЮТ, об этом заявил доверенное лицо кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО в Ивано-Франковской области Юрий РОМАНЮК.

«Окружные избирательные комиссии в западных регионах Украины получили указание от ЦИК придержать протоколы с мокрыми печатями до 19 января», - сообщил он.

Таким образом, по мнению Ю.РОМАНЮКА, Партия регионов получит возможность манипулировать цифрами и демонстрировать гражданам свое преимущество над Ю.ТИМОШЕНКО.

«Из-за задержки протоколов к результату Юлии ТИМОШЕНКО не будут добавлены голоса избирателей с запада Украины, где она является безусловным лидером», - отметил Ю.РОМАНЮК.

Он привел конкретные факты схемы искажения результатов волеизъявления граждан в избирательном округе №89 (Коломыя).

«Сегодня в 10 часов утра, когда ОИК обработала результаты по 123-м участкам и начала «перегонку» электронного отчета в ЦИК, поступила команда от куратора этого процесса в Ивано-Франковской области Петра КОЛЯДЫ прекратить какие-либо действия до 12.00 завтрашнего дня», - заявил Ю.РОМАНЮК, добавив, что самим членам ОИК предложили идти домой отдыхать.

«Таким образом, работа ОИК №89 фактически остановлена, несмотря на кворум», - сказал Ю.РОМАНЮК, отметив, что, по неофициальной информации, подобная ситуации сложилась еще в нескольких округах на западе Украины.