Марек Сивец советует помнить, что состоялась лишь разминка

Делегация наблюдателей от Европейского парламента на выборах Президента в Украине планирует признать голосование свободным и прозрачными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал евродепутат и бывший заместитель председателя Европарламента Марек СИВЕЦ, который входит в делегацию наблюдателей.

„Ми очень близки к такой формулировке, что это были свободные и прозрачные выборы”, - цитирует М.СИВЦА TVN24.

Он назвал незначительным количество нарушений во время выборов, первый тур которых состоялся в воскресенье.

„Этот первый тур прошел спокойно, но нужно помнить, что это только разминка”, - сказал евродепутат, прогнозируя острую борьбу во втором туре выборов, который состоится 7 февраля.

М.СИВЕЦ отметил, что официальные выводы делегации Европарламента по голосованию в первом туре будут обнародованы сегодня около полудня.