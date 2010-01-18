Почему данные Национального экзит-пола отличаются от всех остальных

Организаторы Национального экзит-пола объясняют расхождения результатов с другими экзит-полами меньшим количеством опрошенных избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила координатор проведения Национального экзит-пола Наталья ХАРЧЕНКО.

Она отметила, что результаты экзит-полов отличаются не так уж существенно. По ее словам, основной проблемой является то, что Национальный экзит-пол проводился на меньшем количестве участков из-за нехватки денег.

«Если бы у нас была возможность увеличить выборку участков, возможно, наши данные были бы точнее, и случайная ошибка была бы меньше», - сказала Н.ХАРЧЕНКО.

В тоже время она добавила, что пока еще рано делать какие-либо окончательные выводы. Координатор проведения Национального экзит-пола сказала, что нужно дождаться официальных данных Центральной избирательной комиссии, чтобы узнать, результаты какого экзит-пола были точнее.