Яценюк понял, что в стране еще есть демократия

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что четвертое место по результатам экзит-пола в нынешних условиях кампании является оптимальным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал на пресс-конференции.

Он отметил, что «результат мог быть лучшим или другим, но в тех условиях политической борьбы без канала «Интер», без возможности доступа к СМИ, с невероятной кампанией «черного пиара» против меня, то, что я занял четвертое место – это значит, что в Украине еще есть демократия, что у страны есть шанс». Он отметил, что этот шанс «я обязательно реализую».

Он поблагодарил своих сторонников за поддержку.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «в 2015 году победит таки ЯЦЕНЮК, а до 2015 года будем воевать с теми, кто победит».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «надежды были несколько иные, но такие реалии и их нужно принять». «Сейчас нечего смотреть назад, теперь нужно смотреть вперед», - отметил он.

А.ЯЦЕНЮК подтвердил, что будет обжаловать в суде результаты на тех участках, где были нарушения во время избирательной кампании. В то же время он признает, что «это не повлияет на общий результат избирательного процесса».