Сегодняшняя работа ЦИК может быть признана нелегитимной

Сегодняшнее заседание Центральной избирательной комиссии может быть признано нелегитимным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ заявил в начале заседания комиссии.

«Я убежден, что юридически Центральная избирательная комиссия не имеет юридического права позволить этому члену ЦИК (Анатолию ПИСАРЕНКО – УНИАН) принимать участие в заседаниях комиссии. Мне очень неприятно оценивать перспективу, которая является очень неприятной, что заседания ЦИК и её решения могут быть нелегитимными», - сказал В.ШАПОВАЛ.

Также он отметил, что А.ПИСАРЕНКО достиг возраста, после которого он не имеет права принимать участие в заседании комиссии.

Кроме того, В.ШАПОВАЛ напомнил, что Верховная Рада по представлению Президента Украины назначает и освобождает от должности членов ЦИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный административный суд Киева согласно новым обстоятельствам в полном объеме удовлетворил требования о восстановлении в должности члена Центральной избирательной комиссии А.ПИСАРЕНКО, который достиг предельного возраста пребывания на государственной службе, - 65 лет, что является основанием для досрочного прекращения полномочий члена ЦИК.

По словам заместителя руководителя центрального избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО Андрея ПОРТНОВА, А.ПИСАРЕНКО был незаконно лишен возможности принимать участие в заседаниях ЦИК по предыдущему решению Апелляционного административного суда.