БЮТ добился отстранения председателя избиркома в Мариуполе

За нарушения во время подготовки к выборам отстранена от работы председатель избирательной комиссии участка № 50 избирательного округа № 58 (г. Мариуполь) Любовь МАХОВА.

Об этом сообщает избирательный штаб кандидата в Президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО на Донбассе со ссылкой на заместителя начальника мариупольского городского избирательного штаба Василия ЧЕРКАССА.

По словам В.ЧЕРКАССА, 15 января на организационном заседании Л.МАХОВА, представлявшая кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА, не стала пересчитывать поступившие на участок бюллетени (около 800 штук), поместила их в урну для голосования, опечатала ее и распустила членов комиссии по домам.

«Заместитель председателя комиссии, представляющая Ю.ТИМОШЕНКО, указала, что отказ от пересчета бюллетеней, помещения их в сейф и составления соответствующего протокола являются нарушениями. Однако председатель комиссии не изменила своего решения», - отметил В.ЧЕРКАСС.

Он сообщил, что спустя несколько часов в офис комиссии прибыли доверенные лица Ю.ТИМОШЕНКО и наблюдатели от кандидата. Вызванная по их требованию председатель комиссии заявила, что протокол заседания комиссии якобы составлен и находится в сейфе, откуда она не имеет права доставать его в нерабочее время. Вместе с этим, как сообщил В.ЧЕРКАСС, на следующий день выяснилось, что протокола в сейфе нет, а председатель комиссии заявила, что документ украден.

Начальника мариупольского городского избирательного штаба Ю.ТИМОШЕНКО поинформировал, что соответствующее обращение с жалобой на действия Л.МАХОВОЙ было направлено в территориальную избирательную комиссию, которая приняла решение отстранить председателя участковой комиссии от работы.

Также направлены соответствующие жалобы в правоохранительные органы.

«Считаем, что есть основания для привлечения Л.МАХОВОЙ к уголовной ответственности. Сейчас участковая комиссия, которую возглавил другой человек, работает нормально», - заявил В.ЧЕРКАСС.