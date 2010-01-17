В селе Соколивка Косовского района Ивано-Франковской области избирательный участок из-за пожара пришлось переносить в другое помещение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК после голосования на избирательном участке №74 в поселке Ворохта Яремчанского горсовета.

«В соседнем помещении от нагревающего устройства загорелась штора и частично повреждены мебель и стены. Но это не на избирательном участке, - сообщил председатель облгосадминистрации. – Но в связи с тем, что было задымление, было принято решение перенести участок рядом - в сельский совет».

Справка УНИАН. Косовский район вместе со Снятинским входят в избирательный округ №90 с центром в Снятине. Ориентировочное количество избирателей в этом округе 124,4 тысяч чел.