Протывсих за результаты волеизъявления не переживает

Кандидат в президенты Василий ПРОТЫВСИХ проголосовал «за украинскую Швейцарию».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе кандидата. В.ПРОТЫВСИХ проголосовал по месту прописки в Ивано-Франковске. На голосование он пришел с семьей и внуками.

Кандидат в президенты сообщил журналистам, что у него прекрасное настроение, и он планирует сегодняшний день провести в семейном кругу.

В.ПРОТЫВСИХ сказал, что за результаты волеизъявления не переживает, потому что полностью полагается на «мудрость и ответственность украинских избирателей, а также на Божье провидение».

«Человек мыслит, а Бог чертит, - заметил В.ПРОТЫВСИХ. – Оно будет так, как он решит. Я отдал свой голос не за то, что не известно когда будет, а за украинскую Швейцарию. Пусть в Украине будет так, как в Швейцарии. Пусть все деньги везут не из Украины, а везут в украинские банки».