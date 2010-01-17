Луценко решил сделать обращение, не входящее в обязанности министра

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО предупреждает членов избирательных комиссий об уголовной ответственности за невыполнение судебных решений относительно голосования на дому и внесения избирателей в списки в день голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Чтобы милиция не занималась уголовным преследованием за невыполнение решения суда, я просто обращаюсь, по-человечески, к руководителям и членам избирательных комиссий. Не берите грех на душу, нарушая решение суда… Это абсолютно в силах всех, кто хочет спать спокойно – не дописывайте новых людей в день выборов (в списки). Суд это запретил. И не носите урны тем людям, которые хотели голосовать на дому, если у них нет медицинских справок, которые подтверждают их невозможность самостоятельно передвигаться», - сказал министр.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что хотя такое обращение не входит в обязанности министра внутренних дел, он все-таки решил его сделать из чисто человеческих соображений.

«В данном случае мое обращение не входит в мои обязанности, но я, как нормальный человек, понимаю, что стоит людей предупредить – это сотни тысяч людей, которые должны спокойно и законно провести выборы», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что сегодня планирует провести разговор с председателем Центральной избирательной комиссии Владимиром ШАПОВАЛОМ и узнать, до всех ли руководителей избирательных участков доведена информация о последних решениях Апелляционного административного суда Киева, касающихся процедуры голосования.