200 работников телеканала «Интер» готовы объявить голодовку
15:05, 26 января 2007Политика
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Конфликт продолжается
Коллектив телеканала «Интер» заявляет, что объявит голодовку в случае невыполнения руководством их требований.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед входом в здание телеканала заявил ведущий программы «Все для тебя», член инициативной группы Юрий КОТ.
В то же время он подчеркнул, что эти действия не повлияют на эфир. «Все программы как выходили, так и будут выходить», - сказал он.
По состоянию на 11.00 готовы голодать более 200 работников телеканала.
В это время проходят переговоры инициативной группы коллектива с менеджментом канала.
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