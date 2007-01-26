200 работников телеканала «Интер» готовы объявить голодовку

Коллектив телеканала «Интер» заявляет, что объявит голодовку в случае невыполнения руководством их требований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед входом в здание телеканала заявил ведущий программы «Все для тебя», член инициативной группы Юрий КОТ.

В то же время он подчеркнул, что эти действия не повлияют на эфир. «Все программы как выходили, так и будут выходить», - сказал он.

По состоянию на 11.00 готовы голодать более 200 работников телеканала.

В это время проходят переговоры инициативной группы коллектива с менеджментом канала.