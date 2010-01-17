Жителям острова Змеиный отказали в возможности проголосовать

Военнослужащие пограничной заставы на острове Змеином и другие граждане Украины, проживающие на территории островного поселка Белый, не смогут принять участие в выборах Президента Украины.

Об этом сообщил УНИАН председатель облорганизации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО.

По его словам, «в декабре минувшего года ЦИК решил не создавать на островном поселке Белый специальный избирательный участок №36 для голосования военнослужащих и гражданских лиц, а затем ликвидировал и обычный избирательный участок, мотивировав это отсутствием в поселке зарегистрированных жителей».

Между тем, добавил А.БОЙКО, в поселке Белый, административно входящем в состав Килийского района Одесской области, проживают около 50 граждан Украины.