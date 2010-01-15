Тигипко заявляет, что настроен на победу на выборах

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО настроен на победу на президентских выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил во время пресс-конференции в Днепропетровске.

«У меня хорошее настроение. Имею позитивную динамику рейтинга, а это означает, что мы с командой хорошо поработали», - подчеркнул политик. По словам С.ТИГИПКО, высокий результат обеспечила его избирательная стратегия - прагматический подход к решению главных проблем в стране и отказ от популистских заявлений.

«По последним данным, на Юге и Востоке Украины мы имеем второй результат, а здесь, в Днепропетровске и области, заняли первую позицию. Поэтому мы настроены на победу», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Он также призвал украинцев прийти на избирательные участки – только принципиальная позиция каждого гражданина обеспечит проведение изменений в стране. «Я верю, что когда люди сделают правильный выбор, мы будем иметь сильное и современное государство. Главное – прийти на выборы и проголосовать», – сказал С.ТИГИПКО.