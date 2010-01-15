Литвин подтвердил уверенность в своей победе во втором туре

Кандидат в президенты, председатель Верховной Рады Украины призывает украинцев не поддаваться на навязывание мысли, что выбор существует только между двумя кандидатами.

Об этом он заявил сегодня, находясь в Житомирской области, сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА.

“Не верьте тем, кто навязывает вам мысль об обреченности выбора. Выбор есть! Каждый свободен отбросить кандидатов, угрожающих заострением противостояния, и избрать гаранта стабильности”, - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что разочарования украинцев в тех, кто сегодня возглавляет государство, – закономерное, и это должно активизировать общественное сознание и ощущение собственной ответственности за свой выбор. “Ваш голос, голос каждого может стать решающим. Нас, тех, кому надоели политическая война и экономическая разруха в государстве, – миллионы. Не нужно бояться будущего – нужно брать судьбу в собственные руки, у вас есть такая возможность, не упустите ее», - призвал В.ЛИТВИН.

Он в очередной раз подтвердил уверенность в своей победе во втором туре. В.ЛИТВИН также отметил, что готов дебатировать с каким-либо оппонентом, но не в телевизионной студии, а в где-нибудь в сельском клубе. «Пусть политики почувствуют, наконец, реальную жизнь народа – в неотапливаемом, запущенном клубе, отвечая на крик боли людей им в глаза. Уверен, такой опыт был бы полезен каждому, кто привык почивать на политическом Олимпе», - сказал он.