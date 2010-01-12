Литвин: сегодня украинцам предлагают освятить установление диктатуры

Кандидат в президенты, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за скорейшее принятие закона о Президенте, в котором должны быть четко выписаны правила деятельности главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время межрегиональной пресс-конференции.

«Я исхожу из того, что необходимо принять закон о Президенте с тем, чтобы были конкретно выписаны механизмы реализации Президентом полномочий, которые определены Конституцией Украины», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, то, что происходит в ходе нынешней избирательной кампании, несет огромные риски и вызовы для страны. “Людей сознательно ввели в заблуждение. По моему глубокому убеждению, это очень опасная тенденция, которая заключается в том, какое место Президента в системе государственных отношений, в системе государственного управления и в системе нашей политической жизни”, - сказал председатель ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, в сущности, сегодня обществу предлагают согласиться и освятить установление единоличной власти в Украине и установление диктатуры. “Очень часто такие намерения опираются на усталость людей, которые уже готовы терпеть битье от сильной руки, только бы эта сильная рука появилась”, - добавил он.