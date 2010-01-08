Янукович намерен обеспечить защиту прав человека и интересов граждан

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что на посту главы государства обеспечит защиту прав человека и интересов граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Суды будут выполнять не политический заказ, а будут защищать человека и его гражданские права. Я считаю, что нам крайне необходимо как можно скорее проводить судебную реформу, которая даст возможность судебной ветви отойти от влияния других ветвей власти, политиков и стать действительно независимой в нашем государстве», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что от этого зависит жизнь всех граждан Украины, защита их прав и свобод.

«Это – важнейший вопрос. Поэтому нам нужно в целом модернизировать систему власти, в результате чего она должна стать намного более эффективной, чем была до этого. Нам нужна политическая стабильность, нужны эффективные экономические и социальные реформы», - отметил кандидат на пост Президента.