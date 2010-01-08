Ющенко откроет большой Рождественский парад во Львове

Сегодня в 15.00 в центре Львова начнется большой Рождественский парад, который будет проходить в рамках ІІІ Праздника Пампуха, и который торжественно откроет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

В рамках Новогодне-Рождественских празднований с 6 до 21 января, львовяне и гости города имеют возможность посещать фестиваль «Рождество во Львове», который проходит в центре города.