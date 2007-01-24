Яценюк разделил успехи Януковича на двоих

Первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК считает объективными экономические показатели социально-экономического развития Украины в 2006 году, обнародованные сегодня в ходе заседания правительства премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Правительству удалось удержать экономическую стабильность, которая была обеспечена правительством Юрия ЕХАНУРОВА. Поэтому эти достижения следует разделить между двумя правительствами», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что уровень роста ВВП в начале 2007 года сохраняется на уровне 8%. «Благодаря этому росту мы за прошлый год будет иметь не менее 7% роста ВВП при росте зарплаты приблизительно на уровне 20%», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.