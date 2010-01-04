Тягнибок: я в последний раз общался с господином Ющенко лет 5 назад

Лидер ВО “Свобода”, кандидат в президенты Олег ТЯГНИБОК опровергает заявление действующего Президента Украины, кандидата на пост главы государства Виктора ЮЩЕНКО относительно ведения переговоров о поддержке единого кандидата на выборах.

Об этом он сообщил в комментарии агентству УНИАН.

По словам О.ТЯГНИБОКА, ему странно было из СМИ узнать о таком заявлении Президента. “Я в последний раз общался с господином ЮЩЕНКО лет 5 назад”, – сказал лидер ВО “Свобода”. Он добавил, что никаких даже намеков на подобные переговоры на сегодняшний день не было.

По словам О.ТЯГНИБОКА, избирательный процесс часто связан с манипуляцией сознанием людей, но “говорить откровенную ложь – это какая-то истерия, паника в конце кампании, попытки поднять свой рейтинг”.

Как сообщал УНИАН, 3 января в Львовской области В.ЮЩЕНКО заявил о завершающем этапе переговоров с четырьмя кандидатами в президенты относительно поддержки единрнр кандидата от демократических сил на выборах 17 января.

«Такие контакты проводятся. Последняя неделя перед выборами будет ключевой для завершения переговоров с Юрием КОСТЕНКО, Арсением ЯЦЕНЮКОМ, Анатолием ГРИЦЕНКО, Олегом ТЯГНИБОКОМ», - сказал В.ЮЩЕНКО.