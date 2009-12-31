Луценко советовал Ющенко отдать сына Андрея во внутренние войска

Виктор Ющенко осознанно делал все от него зависящее, чтобы лозунг "бандитам тюрьмы" не выполнялся. Свое убеждение в этом министр внутренних дел Юрий Луценко выразил в интервью "Украинской правде".

"Он не хотел уничтожить кучмизм, он просто хотел стать Кучмой", - заявил бывший соратник Президента.

На вопрос корреспондента, зачем министр в прямом эфире выписывал штраф Андрею Ющенко , при этом совсем не за то нарушение, которое он совершил Луценко ответил:

"Потому что я считал возможным защищать Ющенко в его мелких огрехах. Я считал, что его команда должна брать на себя те мелкие огрехи, которые случаются у каждого...

И, возможно, с сегодняшнего дня я оценил бы дело с сыном Ющенко как неправильное. А тогда я считал, что если Ющенко - настоящий лидер Майдана и где-то его подставил его сын, то нужно взять эту вину на себя, давая ему возможность сохранить моральный вид.

Сегодня я согласен, что это развращало в первую очередь семью Ющенко и его самого. Я тогда недооценивал степень его желания быть царем, а не руководителем, который перед законом равен. Я не буду перечислять все, что случалось с его сыном и не является публичным.

Но знаю только одно: после одного из таких случаев в присутствии Балоги я ему сказал: "Виктор Андреевич, я вам очень рекомендую взять его во внутренние войска, оттуда он выйдет нормальным мужиком, который не будет допускать таких действий". Виктор Андреевич отказался".