В МВД утверждают, что автомобиль крымского депутата сбил пешехода
Парламентарий опровергает причастность
Автомобиль «Мерседес», которым, как утверждает милиция, управлял водитель депутата Верховной Рады Крыма Николая КОТЛЯРЕВСКОГО, травмировал пешехода.
Как передает корреспондент УНИАН, в сообщении пресс-службы Главного управления МВД Украины в Крыму говорится, что авария произошла во второй половине дня 29 декабря на 115-м километре автодороги Красноперекопск-Симферополь.
«32-летний водитель Николая КОТЛЯРЕВСКОГО, управляя автомобилем «Мерседес», принадлежащим депутату, совершил наезд на пешехода. 45-летний житель села Белоглинка Симферопольского района получил серьезные телесные повреждения. У пострадавшего диагностированы: открытый перелом правой голени, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», - говорится в сообщении пресс-службы милиции.
«По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автомобиля, который совершил наезд на человека на освещенном пешеходном переходе», - заявляют в крымском управлении МВД.
Эта авария есть в сводке ГАИ автономии. Госавтоинспекция не делает выводов о виновности участников дорожного движения. «Водитель совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля», - сказано в сводке ГАИ. Также указано, что пешеход был в состоянии алкогольного опьянения.
Сам депутат заявил, что автомобиль принадлежит его отцу, а за рулем машины находился водитель. «Согласно той информации, которой я располагаю, водитель невиновен. В момент ДТП, как зафиксировали милиция и «скорая помощь», пострадавший пешеход был сильно пьян, удар был боковым, в результате чего повреждено лишь зеркало бокового вида автомобиля. Кроме этого, скорость движения транспортного средства не была превышена», - сказал Н.КОТЛЯРЕВСКИЙ в комментарии «Крымскому информационному агентству».
Он заявил, что позже на месте происшествия появились представители УБОП. Как утверждает депутат, они забрали водителя и безуспешно пытались «договориться». В частности, настаивали, чтобы он дал показания, что за рулем в момент ДТП находился парламентарий. «Они нашли подтверждения того, что в момент ДТП за рулем находился водитель, а не я, чем были сильно разочарованы», - сказал депутат.
Кроме того, сотрудники УБОП, заявил Н.КОТЛЯРЕВСКИЙ, потребовали от него приехать и дать объяснения по поводу ДТП. «Хотя к нему причастен не я, а водитель», – возмутился Н.КОТЛЯРЕВСКИЙ.
Помимо этого, по словам парламентария, правоохранители потребовали снять отпечатки его пальцев, в машине без разрешения провели обыск, изъяли деньги, бумаги, видеокамеру. «Я категорически отказался давать отпечатки, мягко их послал и вышел, указав на то, что это не функции УБОП расследовать ДТП. Это является превышением их полномочий», – сказал Н.КОТЛЯРЕВСКИЙ.