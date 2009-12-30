В МВД утверждают, что автомобиль крымского депутата сбил пешехода

Автомобиль «Мерседес», которым, как утверждает милиция, управлял водитель депутата Верховной Рады Крыма Николая КОТЛЯРЕВСКОГО, травмировал пешехода.

Как передает корреспондент УНИАН, в сообщении пресс-службы Главного управления МВД Украины в Крыму говорится, что авария произошла во второй половине дня 29 декабря на 115-м километре автодороги Красноперекопск-Симферополь.

«32-летний водитель Николая КОТЛЯРЕВСКОГО, управляя автомобилем «Мерседес», принадлежащим депутату, совершил наезд на пешехода. 45-летний житель села Белоглинка Симферопольского района получил серьезные телесные повреждения. У пострадавшего диагностированы: открытый перелом правой голени, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», - говорится в сообщении пресс-службы милиции.

«По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автомобиля, который совершил наезд на человека на освещенном пешеходном переходе», - заявляют в крымском управлении МВД.

Эта авария есть в сводке ГАИ автономии. Госавтоинспекция не делает выводов о виновности участников дорожного движения. «Водитель совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля», - сказано в сводке ГАИ. Также указано, что пешеход был в состоянии алкогольного опьянения.

Сам депутат заявил, что автомобиль принадлежит его отцу, а за рулем машины находился водитель. «Согласно той информации, которой я располагаю, водитель невиновен. В момент ДТП, как зафиксировали милиция и «скорая помощь», пострадавший пешеход был сильно пьян, удар был боковым, в результате чего повреждено лишь зеркало бокового вида автомобиля. Кроме этого, скорость движения транспортного средства не была превышена», - сказал Н.КОТЛЯРЕВСКИЙ в комментарии «Крымскому информационному агентству».

Он заявил, что позже на месте происшествия появились представители УБОП. Как утверждает депутат, они забрали водителя и безуспешно пытались «договориться». В частности, настаивали, чтобы он дал показания, что за рулем в момент ДТП находился парламентарий. «Они нашли подтверждения того, что в момент ДТП за рулем находился водитель, а не я, чем были сильно разочарованы», - сказал депутат.

Кроме того, сотрудники УБОП, заявил Н.КОТЛЯРЕВСКИЙ, потребовали от него приехать и дать объяснения по поводу ДТП. «Хотя к нему причастен не я, а водитель», – возмутился Н.КОТЛЯРЕВСКИЙ.

Помимо этого, по словам парламентария, правоохранители потребовали снять отпечатки его пальцев, в машине без разрешения провели обыск, изъяли деньги, бумаги, видеокамеру. «Я категорически отказался давать отпечатки, мягко их послал и вышел, указав на то, что это не функции УБОП расследовать ДТП. Это является превышением их полномочий», – сказал Н.КОТЛЯРЕВСКИЙ.