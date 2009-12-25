Ющенко поручит генпрокурору расследовать "пакт с Януковичем"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручит генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО срочно расследовать факт появления в СМИ текста соглашения о якобы его договоренностях с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ .

Об этом он сказал в программе «Большая политика» на телеканале «Интер».

Президент назвал этот документ фальшивкой.

“Я никогда не буду премьер-министром у ЯНУКОВИЧА - запомните это”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент подчеркнул, что его не интересуют подобные вещи.

В то же время В.ЮЩЕНКО поручит генпрокурору проверить, откуда бывший сотрудник Секретариата главы государства Ярослав КОЗАЧОК взял эту информацию.

«Нарушены мои права, как кандидата, беспрепятственно вести избирательную деятельность, потому что в обращение запускается ложь. Я дам поручение генеральному прокурору срочно расследовать, найти этого КОЗАЧКА, за штаны привести его в Генеральную прокуратуру и пусть покажет документы, на которые он ссылается», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что заявление Я.КОЗАЧКА является провокацией. «И если за этой провокацией вырастет какой-то бублик или какие-то рожки, я не очень буду удивлен для чего это делается», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня экс-руководитель департамента Секретариата Президента Украины Ярослав КОЗАЧОК заявил, что лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ и действующий Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписали конфиденциальное соглашение о взаимодействии во время избирательной кампании. Также он предоставил СМИ копию этого соглашения.

В Партии регионов опровергли это заявление.