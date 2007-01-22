Тарасюк рекомендует не реагировать на решение Совета министров Евросоюза
Министр мотивирует это временным характером
Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК не исключает, что Европейский Союз может изменить свое решение относительно признания перспективы членства Украины в организации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя сегодняшнее решение Совета министров ЕС о том, что новое Усиленное соглашение не должно предусматривать никакого конкретного будущего развития двусторонних отношений.
«Не нужно реагировать на решения, которые имеют временный характер, поскольку тот же Совет может принять другое решение”, - сказал он.
По словам Б.ТАРАСЮКА, не стоило ожидать, что Совет ЕС примет решение о фиксации членства Украины в ЕС, поскольку в этом вопросе нет консенсуса. По мнению Б.ТАРАСЮКА, в этом вопросе следует быть реалистами.
Вместе с тем Б.ТАРАСЮК считает, что такое решение не означает, что Украина должна прекратить прилагать усилия в направлении получения членства в организации. Он отметил, что переговоры будут продолжены, и в ходе этих переговоров будет определяться, изменится ли позиция ЕС.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 января, Совет министров иностранных дел ЕС принял выводы относительно переговоров с Украиной о подписании нового Усиленного соглашения. В своем документе Совет министров ЕС решил, что новое Усиленное соглашение не должно предусматривать никакого будущего развития двусторонних отношений. Это будет означать, что в соглашении, с одной стороны, не будет положения о возможности членства Украины в ЕС, но, с другой стороны, не будет положения и о невозможности такого членства.