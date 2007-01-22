Тарасюк рекомендует не реагировать на решение Совета министров Евросоюза

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК не исключает, что Европейский Союз может изменить свое решение относительно признания перспективы членства Украины в организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя сегодняшнее решение Совета министров ЕС о том, что новое Усиленное соглашение не должно предусматривать никакого конкретного будущего развития двусторонних отношений.

«Не нужно реагировать на решения, которые имеют временный характер, поскольку тот же Совет может принять другое решение”, - сказал он.

По словам Б.ТАРАСЮКА, не стоило ожидать, что Совет ЕС примет решение о фиксации членства Украины в ЕС, поскольку в этом вопросе нет консенсуса. По мнению Б.ТАРАСЮКА, в этом вопросе следует быть реалистами.

Вместе с тем Б.ТАРАСЮК считает, что такое решение не означает, что Украина должна прекратить прилагать усилия в направлении получения членства в организации. Он отметил, что переговоры будут продолжены, и в ходе этих переговоров будет определяться, изменится ли позиция ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 января, Совет министров иностранных дел ЕС принял выводы относительно переговоров с Украиной о подписании нового Усиленного соглашения. В своем документе Совет министров ЕС решил, что новое Усиленное соглашение не должно предусматривать никакого будущего развития двусторонних отношений. Это будет означать, что в соглашении, с одной стороны, не будет положения о возможности членства Украины в ЕС, но, с другой стороны, не будет положения и о невозможности такого членства.