Луценко уже знает, что Тимошенко-президент возьмет под контроль Кабмин

Лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО исключает возможность досрочного роспуска парламента после президентских выборов независимо от того, кто будет главой государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ровно.

«При победе Юрии Владимировны ТИМОШЕНКО парламент останется на месте. Исполняющим обязанности премьера останется ТУРЧИНОВ. В парламенте сформируется более стабильное большинство. Мало того, я прогнозирую, что мало какое заседание правительства будет обходиться без Президента (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН). Она будет лично контролировать выполнение поставленных ею задач», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, за Президента Ю.ТИМОШЕНКО и премьер-министр, и парламент будут реализовывать только свои полномочия.

По его мнению, если главой государства станет другой политик, то он также не будет распускать Верховную Раду.