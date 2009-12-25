В Украине Кремль делает ставку сразу на двух кандидатов?

Доверенное лицо кандидата в Президенты Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, заместитель председателя партии «Фронт перемен» Андрей ПЫШНЫЙ считает, что «ставка Кремля сразу на двух кандидатов: ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА - указывает на то, что Москва не уверена в победе ни одного, ни другого».

Об этом говорится в его статье «О чем же будут говорить новый Президент Украины и руководство Кремля?», размещенной на сайте «Экономическая правда».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ПЫШНЫЙ убежден, что «и ТИМОШЕНКО, и ЯНУКОВИЧ, в случае победы на президентских выборах будут вассалами Российской Федерации».

Он отмечает, что новый Президент Украины будет принимать страну без штрафных санкций со стороны "Газпрома", но с угрозой их постоянного роста, поскольку принцип «бери или плати» остался в соглашениях по закупкам газа в России, но, в то же время, его нет в отношении транзита российского газа в Европу.

Это, по словам А.ПЫШНОГО, означает, что в России остаются серьезные рычаги влияния на Украину. “И она непременно воспользуется ими в будущем, как пользуется этим уже сейчас, вынуждая Киев поступаться в пользу Москвы развитием собственных стратегических отраслей: ядерной и электроэнергетики, самолетостроения”, - говорится в статье А.ПЫШНОГО.

По его словам, “победителю президентской гонки придется еще сильнее заигрывать с российским руководством”. Он отметил, что, «скорее всего, стороны будут говорить о НАТО, признании русского языка вторым государственным и о статусе Севастополя и Черноморского флота”.

А.ПЫШНЫЙ считает, что россияне кровно заинтересованы в быстром проведении референдума по вопросу вступления Украины в НАТО, и “этот вопрос уже включен в предвыборную программу ТИМОШЕНКО”. Он напоминает, что социологические опросы показывают, что свыше 60% населения Украины проголосует против участия государства в Североатлантическом альянсе, а это позволит россиянам и пророссийским силам в Украине утверждать, что прозападные политические силы страны на протяжении пяти лет действовали против воли народа. «Учитывая мощь идеологической машины РФ, это - отличный аргумент для дискредитации "антироссийских" политиков, которые легко превратятся в «антинародных», - считает автор статьи.

По мнению А.ПЫШНОГО, это же касается и спекуляций по поводу признания русского языка вторым государственным. Он считает, что стоит политикам один раз вынести этот вопрос на всенародное обсуждение и получить на него ответ «да», как влияние России в Украине чрезвычайно возрастет. Он напомнил, что пункт о референдуме по языковому вопросу внесен в предвыборную программу Виктора ЯНУКОВИЧА.

В то же время А.ПЫШНЫЙ пишет в статье, что в предвыборных программах Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА четко не прописан только один стратегический для России вопрос - статус Крыма, Севастополя и Черноморского флота, а также общей автономии полуострова. Впрочем, он допускает, что именно отсутствие в "кандидатских минимумах" этой темы и является главной целью для россиян. По его словам, добиться безболезненного вывода из Севастополя Черноморского флота власть Украины сможет только тогда, когда в городе-герое будут созданы надлежащие экономические условия для занятости населения. Политик считает, что отсутствие надлежащего внимания украинских чиновников к экономическим проблемам Севастополя - главная гарантия поддержки крымчанами РФ и выступлений против перебазирования флота.

“К сожалению, - отметил А.ПЫШНЫЙ, - кто-то опять хочет сыграть с Украиной в игру "выборы без выбора", но теперь уже пытается застраховаться от проигрыша, сделав ставку не на одного, а сразу на двух кандидатов в Президенты Украины”.