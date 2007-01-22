Янукович, Мороз и Балога возложили цветы к памятникам Грушевскому и Шевченко
09:40, 22 января 2007Политика
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...по случаю Дня Соборности Украины
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ и глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА возложили цветы к памятникам Михаилу Грушевскому и Тарасу Шевченко по случаю Дня Соборности Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии возложения венков и цветов приняли участие также вице-премьер-министры Дмитрий ТАБАЧНИК и Владимир РЫБАК и руководители всех министерств и ведомств.
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